Что изменится в жизни россиян в апреле 2018 года

Социальные пенсии будут проиндексированы

Социальные пенсии по инвалидности, потере кормильца и старости 1 апреля будут увеличены на 2,9%. На эти цели из бюджета выделено 10 млрд рублей.

Индексация коснется примерно 3,9 млн человек, из которых 3,1 млн — это получатели социальных пенсий. Средний размер такой пенсии увеличится на 255 рублей и составит 9062 рубля. Средний размер пенсий детей-инвалидов и инвалидов детства первой группы вырастет на 378 и 382 рубля и после повышения составит 13 410 и 13 556 рублей соответственно.

Утилизационный сбор на автомобили увеличится

Ставка утилизационного сбора на автомашины 1 апреля будет проиндексирована. Размер индексации зависит от категории и видов транспортных средств, сообщили в Минпромторге. При этом учитывается экологичность техники, а также объем производства и импорта.

Утилизационный сбор, который платят производители и импортеры автомобилей, был введен в 2012 году. В 2016 году этот подход был распространен на дорожно-строительную технику: бульдозеры, тракторы и комбайны.

Утильсбор на новые автомобили объемом двигателя до 1 л вырастет на 16% — до 33 тыс. рублей. Сбор на новые авто с объемом двигателя от 1 л до 2 л вырастет сразу на 90% — до 84 тыс. рублей. Для автомобилей с объемом двигателя свыше 2 л и до 3 л он также увеличится на 90% — до 126 тыс. рублей.

Кредит на покупку деревянного дома подешевеет

С 1 апреля правительство запускает программу субсидирования ставок по займам на приобретение деревянных домов. Ставка по кредиту будет снижена на 5%. Покупаемый дом должен быть типовым, то есть заводского производства. Максимальная сумма кредита не должна превышать 3,5 млн рублей.

Кредиты будут выдаваться только в рублях с 1 апреля по 30 ноября 2018 года. Банки не будут требовать залог по такому займу.

На реализацию программы в бюджете заложено 197,7 млн рублей. Это позволит ее участникам приобрести около 2,5 тыс. домов. Если пилотная программа в 2018 году будет успешной, ее действие может быть продлено на 2019–2021 годы.

Лотерейные билеты запретят продавать несовершеннолетним

С 7 апреля россияне младше 18 лет не смогут покупать лотерейные билеты, а также участвовать в электронных лотереях и делать лотерейные ставки. Причем несовершеннолетним не только не продадут билетик, но и не выплатят выигрыш — теперь это также запрещено законом.

Если выигрыш составил менее 15 тыс. рублей, то организаторы лотереи попросят паспорт у участника только если они сомневаются, что он совершеннолетний. Если выигрыш превысит 15 тыс. рублей, то получить его можно будет только при предъявлении паспорта. Даже если удача улыбнулась пенсионеру.

Правила проезда перекрестков будут изменены

Правила дорожного движения (ПДД) запрещают выезд на перекресток или пересечение проезжих частей, если образовался затор и водитель видит, что, продолжив движение, он будет мешать транспорту, едущему в поперечном направлении.

Но водители нередко нарушают эту норму.

С 28 апреля на перекрестках появится специальная дорожная разметка "Зона перекрестка" в виде желтых диагональных линий в квадрате, обозначающих границы перекрестка. Ее еще называют "вафельницей". Она может применяться как самостоятельно, так и вместе с дорожным знаком "Участок перекрестка", установленным на его границе.

Водитель обязан завершить маневр, не создавая препятствий другим участникам дорожного движения. В противном случае ему придется заплатить штраф 1 тыс. рублей.

Госрегистрация предпринимателей через МФЦ ускорится

С 29 апреля документы, полученные многофункциональными центрами (МФЦ) от заявителей для госрегистрации, будут направляться в Федеральную налоговую службу (ФНС) в электронном виде не позднее одного рабочего дня после их принятия. Готовые документы о госрегистрации будут присылаться заявителю на электронную почту.

Это значит, что бизнесменам больше не придется ждать бумажного уведомления о своей регистрации — информация о ней появится на сайте ФНС. Это сэкономит время для предпринимателей и оптимизирует работу госструктур.