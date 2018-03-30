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Папа Римский отверг существование ада
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Папа Римский отверг существование ада 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Папа Римский Франциск в беседе с журналистом-атеистом Эудженио Скальфари заявил, что ада не существует. Об этом сообщает газета La Repubblica.
«Те, кто покаялся, получают от Бога прощение (…) Те же, кто не покаялся, не могут получить прощение [грехов] и просто исчезают. Ада не существует, существует лишь исчезновение грешных душ», — приводит журналист издания слова понтифика.
После публикации этого материала Ватикан опубликовал комментарий, в котором сообщил, что Папа Римский не давал разрешения на интервью, и что на самом деле это не цитата понтифика, а высказывание, которое «реконструировал» журналист.
Отрицание существования ада противоречит католической догме. Ад упоминается в Новом Завете как загробное место мучений грешников.
В конце января этого года Папа Римский заявил, что фейковые новости привели к первородному греху прародителей человечества Адама и Евы. По мнению понтифика, fake news — это неправдивая информация, которая создана для манипуляций и приводит к распространению ненависти. Поэтому безвредной дезинформации не существует, и «даже кажущееся незначительным искажение истины может иметь опасные последствия», считает Франциск.
Папа Римский сравнил создателей подобных новостей со змеем-искусителем и добавил, что он уговорил Еву вкусить запретный плод от Древа познания добра и зла при помощи частично истинной информации.
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