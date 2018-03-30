Главные тайны Крымcкого полуострова

Крым всегда был котлом народов, где решались судьбы народов и целых государств. Древняя и современная история полуострова хранит много загадок, некоторые из которых нам ещё предстоит разгадать.

Происхождение Крыма

Первой загадкой истории Крыма является само образование полуострова. В 1996 году американскими геологами Уильямом Райаном и Уолтером Питменом из Колумбийского университета была сформулирована теория так называемого «черноморского потопа». По ней вплоть до шестого тысячелетия до нашей эры Крым не был полуостровом, а был фрагментом более обширного массива суши, который включал в себя территорию современного Азовского моря.

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Около 5500 года до нашей эры в результате землетрясения и сдвига литосферных плит произошел прорыв вод из Средиземного моря, образовался Босфорский пролив, уровень Чёрного моря поднялся на 140 метров, его объём увеличился в полтора раза.

Есть версия, что именно это событие послужило основой для бытующего во многих культурах мифа о всемирном потопе. Некоторые историки также связывают платоновский рассказ об Атлантиде с разливом Черного моря.

Теория Райана-Питмена подвергалась критике, но в настоящий момент она не опровергнута. Исследовав в 2000 году берега Черного моря, проведя радиоугеродный анализ моллюсков и изменения осадочных пород в водоеме, знаменитый маринолог Баллард пришел к выводу, что ещё 7500 тысяч лет назад Черное море было абсолютно пресным, что косвенно подтверждает теорию о расширении Черного моря как о Всемирном потопе.

Куда исчезли крымские готы?

С древних времен Крым был настоящим этническим котлом, в котором переплавлялись племена, народы и даже целые государства. Крым пережил киммерийский период, скифский период, греческий период, готский период, период нашествия монголо-татар, период владычества генуэзцев.

Долгое время в Крыму владычествовали готы. Оплотом Крымской Готии стала крепость Дорос, после завоевания хазарами и до наших времен называемая Мангуп-кале — огромный пещерный город, до сих пор являющийся туристической меккой Крыма. Изолированное горное плато было снабжаемо питьевой водой из горных источников, и потому являлось уникальной, наполовину искусственной, а наполовину природной фортификацией.

В 1475 году готам нанесли поражение османы. Турки взяли Кафу (в настоящее время сохранилась крепость), осадили Мангуп. Край приходит в упадок, оказавшись на окраине турецких земель, а готский княжеский род сохранился в боярской семье Головиных — готских князей-эмигрантов, живших в Москве

Куда же исчезли сами крмыские готы? Вопрос непраздный. Посланник австрийского императора Фердинанда, барон Ожье Гислен де Бусбек, в конце XVI века в своем письме упоминал, что однажды во время дипломатической миссии в Османской империи, он встретил в Стамбуле одного человека, утверждавшего, что он — крымский гот. Он забыл свой родной язык, однако его спутник, грек, якобы владел крымско-готским языком, и после краткой беседы Бусбек составил небольшой крымско-готский словарь, являющийся единственным письменным памятником этого языка, похожего на готский времен Вульфилы.

В XVIII-XIX веках среди крымских татар этнографы обнаруживали нетипично выглядящих людей, отдаленно напоминающих по антропологическим признакам крымских готов, вследствие чего рождается теория о том, что готы продолжают существовать на территории Крыма. За эту теорию цепляются нацистские ученые, планирующие присоединить Крым к Рейху и создать там «Готенланд», то есть, землю готов.

Мегалиты Крыма

Самые загадочные древние сооружения Крыма — мегалиты. На полуострове они представлены менгирами — вертикальными каменными столбами, дольменами — каменными склепами из пяти плит и кромлехами — кругами из камней, имеющими, скорее всего, связь с солряными культами древних народов, населявших полуостров.

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Самым известным менгиром Крыма является бахчисарайский менгир. Интерес к нему вырос после того, как в конце прошлого века инженер Крымской астрофизической обсерватории Александр Лагутин предположил, что бахчисарайский менгир был построен как астрономическая обсерватория. Лагутин несколько лет проводил наблюдения, определяя взимосвязь менгира с солнечными циклами и пришел к выводу, что ориентация менгира проводилась на основе весеннего равноденствия. Установить точный возраст менгира не представляется возможным. Вероятнее всего, он датируется ещё временем таврского владычества Крыма.

Секретная база подводных лодок

У Крыма поистине героическая военная история. И если о войнах и сражениях на территории полуострова написано много, то об одном стратегическом объекте на территории Крыма долгое время широкой общественности было неизвестно. Речь идет о секретной базе подводных лодок в Балаклаве, называемой также «объектом 825 ГТС».

Эта база была построена уже после войны по личному указанию Сталина. Первоначально курировал проект Лаврентий Берия

Строительством объекта занималось специально созданное строительное управление № 528. База строилась 8 лет, с 1953 по 1961 год, за это время было вывезено около 120 тонн породы. Для обеспечения секретности вывоз производился ночью на баржах в открытое море. Сначала объект строили военные, затем — метростроевцы.

Объект 825 ГТС возводился как сооружение противоатомной защиты первой категории (защита от прямого попадания атомной бомбы мощностью 100 кт). Здесь был подземный водный канал с сухим доком, цеха для ремонта, склады ГСМ, минно-торпедную часть.

Секретная база подводных лодок была рассчитана на укрытие, ремонт и обслуживание подводных лодок 613-го и 633-го проектов и хранение боеприпасов для этих субмарин. В канале (длина 602 метра) объекта могло разместиться 7 подлодок указанных проектов.

Почему Крым передали Украине?

Главной геополитической загадкой истории Крыма остается вопрос о его передаче Украинской ССР в 1954 году. По поводу причин этого исторического решения ученые до сих пор спорят. По одной из версий, таким образом СССР избежал передачи Крыма под Еврейскую республику по «кредитной истории» с американскими банкирами (организация «Джойнт»).

По другой версии, это был подарок Украине в честь празднования 300-летия Переяславской Рады. В числе причин также упоминаются неблагоприятные условия для ведения сельского хозяйства в степных районах полуострова и территориальная близость Крыма к Украине. Многими поддерживается версия, по которой «украинизация» Крыма должна была способствовать восстановлению разрушенного народного хозяйства.