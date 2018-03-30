Жителям Волоколамска выдали респираторы

Режим повышенной готовности ввели в Волоколамске

МЧС России с 30 марта ввело в Волоколамске режим повышенной готовности из-за ситуации на мусорном полигоне «Ядрово». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление ведомства.

Спасатели отметили, что возможность введения режима чрезвычайной ситуации (ЧС) пока не рассматривается.

В рамках режима повышенной готовности власти ограничат ввоз мусора на полигон, специалисты будут проводить регулярные замеры воздуха и информировать население.

По словам представителей МЧС, жители Волоколамска уже получили первую партию респираторов и масок. Городские власти готовятся закупить еще одну партию средств защиты.

Третьего марта в Волоколамске прошел первый митинг против работы мусорного полигона Ядрово, расположенного за городом.

По данным организаторов, в акции приняли участие около пяти тысяч человек. Протестующие называют свалку источником неприятного запаха в городе и плохого самочувствия людей.

СМИ писали, что в городском воздухе было зафиксировано повышенное содержание сероводорода и хлора. При этом в управлении МЧС по Московской области заявляли, что в Волоколамске провели 18 замеров воздуха, но превышений содержания ядовитых веществ обнаружено не было.

Двадцать первого марта более 50 детей из Волоколамска пожаловались на отравление. 23 из них были госпитализированы. Замглавы управления образования Волоколамского района Екатерина Волкова заявила, что им стало плохо из-за «резкого запаха сероводорода». Двадцать второго марта 68 детей обратились за медпомощью из-за плохого самочувствия. Власти Подмосковья пообещали начать в конце марта «активную фазу рекультивации полигона».