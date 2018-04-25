Воронежцев позвали на автофлешмоб к 1 Мая

Организаторы просят присоединиться как можно больше автомобилистов.

Участники группы «Местоположение ДПС Воронеж» во «ВКонтакте» пригласили воронежских водителей на автомобильный флешмоб к Первомаю. Фигуру традиционно построят на парковке у АЗС «Лукойл» возле сити-парка «Град». Всех желающих ждут к 20:00 пятницы, 27 апреля.

Как и прежде, организаторы флешмоба не сообщают, какую композицию построят, и лишь просят присоединиться как можно автомобилистов — необходимо «максимальное количество авто». По всем вопросам можно обращаться к Оксане Игоревне.

Поздравление горожан автофлешмобами стало традицией для участников группы МДПС Воронеж с 2016 года.