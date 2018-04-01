Жителям Волоколамска выдали тысячу респираторов

"В течение суток на постах "Мосэкомониторинга" в районе полигона твердых бытовых отходов "Ядрово" разовые превышения предельно допустимой концентрации по сероводороду зафиксированы не были, лабораториями за сутки осуществлены 26 замеров воздуха, завезено 1,2 тыс. кубометров грунта для засыпки полигона, администрацией Волоколамского района населению выдана тысяча респираторов", — сказали в ведомстве.

Силы и средства Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Волоколамском районе функционируют в режиме чрезвычайной ситуации. Утвержден план по минимизации выхода токсичных газов с полигона. Круглосуточно на месте работают оперативные группы и лаборатории.

Жители Волоколамского района неоднократно жаловались на плохие условия жизни вблизи полигона для хранения бытовых отходов "Ядрово" и неприятный запах, распространяющийся со свалки, они провели митинги с требованием закрыть и рекультивировать полигон. 21 марта 77 школьников муниципалитета обратились к врачам из-за плохого самочувствия. Жители связывали это с очередным выбросом свалочного газа, но анализы не подтвердили этих предположений.