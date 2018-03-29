Названы новые народные артисты России 

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Роспотребнадзор предупредил россиян о рисках покупки сладостей через интернет

Бастрыкин: посетители ТЦ "Зимняя вишня" жаловались на запах горящей проводки до пожара

Володин призвал не требовать отставок в Кемерово "на эмоциях"