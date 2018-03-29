Названы новые народные артисты России 

Президент Владимир Путин присвоил звание народного артиста России ряду деятелей культуры. Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
За заслуги в области театрального и музыкального искусства отмечены артистка Московского драматического театра имени Ермоловой Светлана Головина, художественный руководитель — директор Государственной академической хоровой капеллы России имени Юрлова Геннадий Дмитряк и артист театра имени Моссовета Николай Лебедев.
Кроме того, звание присвоено балерине Виктории Терешкиной из Мариинского театра и балерине Екатерине Шипулиной из Большого театра.
Ранее сообщалось, что Данила Козловский и Елизавета Боярская стали заслуженными артистами России.