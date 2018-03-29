Россияне поддержали практику работы по совместительству

Большинство россиян, принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, выступили против идеи запрета на работу по совместительству.

По мнению 90 процентов опрошенных, «каждый имеет право работать столько, сколько считает нужным».

Респондентам задали такой вопрос: «Нужно ли запрещать работу по совместительству?». Восемь процентов опрошенных такую меру поддержали, отметив, что «нужно дать другим возможность трудоустроиться».

Еще два процента респондентов ответили «мне все равно» на этот вопрос.

Всего в опросе приняли участие 2003 человека.