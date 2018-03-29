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Россияне поддержали практику работы по совместительству
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Россияне поддержали практику работы по совместительству 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Большинство россиян, принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, выступили против идеи запрета на работу по совместительству.
По мнению 90 процентов опрошенных, «каждый имеет право работать столько, сколько считает нужным».
Респондентам задали такой вопрос: «Нужно ли запрещать работу по совместительству?». Восемь процентов опрошенных такую меру поддержали, отметив, что «нужно дать другим возможность трудоустроиться».
Еще два процента респондентов ответили «мне все равно» на этот вопрос.
Всего в опросе приняли участие 2003 человека.
Ранее депутат Госдумы РФ Сергей Вострецов рассказал «Парламентской газете» об идее изъять из Трудового кодекса понятие «совместительство». По его словам, сейчас под этим понятием часто скрывается «обычная переработка», за которую при этом платят недостаточно. Он добавил, что по некоторым профессиям в России наблюдается переизбыток специалистов, а по другим — их нехватка. После техникумов и вузов люди «мечутся в поисках работы, в то время как вакантные места уже заняты совместителями», отметил депутат.
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