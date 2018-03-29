В метро Москвы засняли «богиню»

В социальных сетях набирает популярность ролик с пассажиркой московского метрополитена, которая считает себя «богиней».

Главными героинями видео являются две женщины, сидящие рядом в вагоне поезда. Ролик начинается с их спора о том, кто вызывает у окружающих больше смеха.

«Над тобой всех ржут, а мной все восхищаются», — заявила более молодая из них.

По ее словам, всех смешат нарисованные брови «соперницы», которые ей «не идут», потому что глаза слишком близко посажены.

«Визажист Dior тебя бы вообще домой отправил», — уверена она.

К сожалению, реплики второй спорщицы не представляется возможным разобрать из-за шума поезда, однако их хорошо слышит первая.

«Помалкивай лучше, богиня с тобой разговаривает», — ответила она.

После этого раздается громкий смех не только ее «соперницы», но и других пассажиров. Пожилая женщина спросила «богиню», как она оказалась в подземке вместе с «плебеями».