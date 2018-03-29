Для россиян предложили ввести новый вид наказания

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Крашенинников предлагает ввести в КоАП новый вид наказания для граждан — предупреждение 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников внес на рассмотрение палаты проект закона о введении в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) новый вид наказания — предупреждение. Информация об этом опубликована в четверг в думской электронной базе данных.
Речь идет о внесении соответствующих поправок в статьи 7.1 и 8.8 КоАП РФ, где предусмотрена ответственность за нарушения земельного законодательства, в том числе самовольное занятие земельного участка и его использование не по целевому назначению.
"Согласно полученной из Росреестра статистической информации, подавляющее большинство от общего числа лиц, привлеченных к ответственности за указанные правонарушения, составляют граждане. Так, в 2016 году доля граждан составила 88,7%, за девять месяцев 2017 года — 89,2%. При этом санкциями указанных норм для граждан предусмотрено безальтернативное административное наказание только в виде штрафа, без предупреждения", — указывается в пояснительной записке.
В то же время, отмечает автор, при совершении аналогичных правонарушений субъектами малого и среднего предпринимательства наказание в виде штрафа может быть заменено им на предупреждение.
"Таким образом, при совершении одних и тех же правонарушений граждане оказываются в неравном, более ущемленном положении, что приводит к росту социальной напряженности среди населения многих регионов России", — говорится в сопроводительных документах.
Для урегулирования этой ситуации законодательной инициативой предлагается внести изменения в КоАП, предусмотрев для граждан альтернативный вид административного наказания — предупреждение, заключил Крашенинников.
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