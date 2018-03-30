Кости и камедь: «Росконтроль» проинспектировал колбасу

Негосударственная организация по контролю качества и безопасности товаров и услуг «Росконтроль» выяснила, из чего на самом деле состоит колбаса «Любительская». Результаты экспертизы опубликованы на официальном сайте организации.

Проверке вареной колбасы, фаршированной свиным салом, подверглись пять брендов — «Велком», «Клинский», «Малаховский», «Мясницкий ряд» и «Мясной дом Бородина».

В результате каждый из образцов попал в черный список «Росконтроля», так как не соответствовал ГОСТу.

Продукция «Велком» не соответствовала межгосударственному стандарту по составу, содержанию белка и размеру части шпика. Кроме того, «Любительская» этой марки содержала незначительное количество каррагинана — пищевой добавки, которая удерживает влагу, удешевляя производство.

Колбаса бренда «Клинский» отличалась от требований ГОСТа по органолептическим показателям, а именно по составу, консистенции и равномерности распределения сала. Данная продукция также содержала каррагинан.

«Любительская» марки «Малаховский» не соответствовала ГОСТу по составу, так как содержала каррагинан, частицы костной ткани и ДНК сельскохозяйственной птицы, а также по органолептическим и физико-химическим показателям.

Колбаса «Мясницкого ряда» содержала меньше белка, чем требует ГОСТ, а некоторые кусочки шпика были несколько больше предусмотренного.

Наконец, «Любительская» «Мясного дома Бородина» содержала незначительное количество каррагинана и камеди, а также меньше белка, чем требует ГОСТ.

Между тем, подчеркнули в «Росконтроле», вся упомянутая колбаса является безопасной для здоровья потребителей.