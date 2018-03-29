Ещё
Россиян предупредили об «инфекционных» сладостях
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Россиян предупредили об «инфекционных» сладостях 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Роспотребнадзор предостерег россиян от покупки сладостей в интернете. Сообщение опубликовано на официальном сайте ведомства.
Отмечается, что в настоящее время люди, не зарегистрированные индивидуальными предпринимателями, продают в интернете кондитерские изделия, которые готовят сами. Между тем продавцы и их сладости не проходят контрольно-надзорных мероприятий, так как люди не уведомляют Роспотребнадзор о начале предпринимательской деятельности.
В связи с этим изготовление и продажа данных сладостей несет «высокие санитарно-эпидемиологические риски». Так, они могут стать причиной инфекционных заболеваний, передающихся пищевым путем, например, дизентерии, сальмонеллеза, гепатита А, ротовирусной и стафилококковой инфекций, а также аллергических реакций.
Ведомство отметило, что при производстве кондитерских изделий в домашних условиях значительно сложнее обеспечить соблюдение санитарных требований, в связи с чем риски значительно увеличиваются.
 Ещё 15 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Число пострадавших в Кемерово возросло152
Блогер Варламов задержан в Москве196
Россия приготовила ответ США236
Азербайджан забраковал российское оружие356
«С чего это я должен их жалеть?»63
Видео
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
01:37
СМИ: Путин решил судьбу Тулеева
Политика Пожары
00:58
Трампа подняли на смех за новое прозвище
В мире США
03:44
Группа «ВИА Гра» переживает новую утрату
Шоу-бизнес
00:50
Задержан экс-депутат, избивший DJ Smash
Происшествия Криминал
00:16
В московском метро произошел сбой
Новости Москвы Происшествия
01:00
Бузова исчезла после пожара в «Зимней вишне»
Шоу-бизнес
00:33
«С чего это я должен их жалеть?»
Происшествия
03:03
Бондарчук решил судиться со «Смешариками»
Шоу-бизнес
01:30
Экс-жена Джигарханяна потерпела новое поражение
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение