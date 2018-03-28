Морозы задержатся в Вологде до конца марта

Весенние температуры днем ежедневно будут меняться зимними ночными морозами. Сегодня ночью столбик термометра опустится до -18 градусов. До конца марта температуры ночью не поднимутся выше отметки 10 градусов со знаком «минус», сообщают вологодские синоптики.

Дневные температуры от -2 до 0 градусов Цельсия будут радовать вологжан так же, как и вышедшее из-за облаков солнце. При этом осадки не исключаются, возможен кратковременный снег. Ветрено будет в пятницу, ожидаются порывы до 10-15 м/с.

Уже с 1 апреля в областной столице значительно потеплеет. В первую неделю второго месяца весны дневные температуры поднимутся до +8 градусов. А вот доставать зонты метеорологи рекомендуют с 3 апреля.