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Морозы задержатся в Вологде до конца марта
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Морозы задержатся в Вологде до конца марта 

Вологда.рф 2 часа назад
Фото: Вологда.рф
Весенние температуры днем ежедневно будут меняться зимними ночными морозами. Сегодня ночью столбик термометра опустится до -18 градусов. До конца марта температуры ночью не поднимутся выше отметки 10 градусов со знаком «минус», сообщают вологодские синоптики.
Дневные температуры от -2 до 0 градусов Цельсия будут радовать вологжан так же, как и вышедшее из-за облаков солнце. При этом осадки не исключаются, возможен кратковременный снег. Ветрено будет в пятницу, ожидаются порывы до 10-15 м/с.
Уже с 1 апреля в областной столице значительно потеплеет. В первую неделю второго месяца весны дневные температуры поднимутся до +8 градусов. А вот доставать зонты метеорологи рекомендуют с 3 апреля.
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