В Волоколамске введут режим ЧС 

В Волоколамском районе Подмосковья введут режим ЧС. Об этом сообщил и.о. главы района Андрей Вихарев, передает «Интерфакс».
«Мы заседали и приняли решение. Мы начинаем процедуру ввода ЧС (…) завтра мы отправляем на КЧС Московской области (комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС) и после этого начинаем процедуру», — сказал Вихарев участникам митинга, собравшимся возле здания районной администрации.
Накануне несколько детей снова почувствовали себя плохо, предположительно, из-за выброса свалочных газов с полигона ТБО «Ядрово», находящегося недалеко от Волоколамска.