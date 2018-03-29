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В Волоколамске введут режим ЧС
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В Волоколамске введут режим ЧС 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Волоколамском районе Подмосковья введут режим ЧС. Об этом сообщил и.о. главы района Андрей Вихарев, передает «Интерфакс».
«Мы заседали и приняли решение. Мы начинаем процедуру ввода ЧС (…) завтра мы отправляем на КЧС Московской области (комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС) и после этого начинаем процедуру», — сказал Вихарев участникам митинга, собравшимся возле здания районной администрации.
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Накануне несколько детей снова почувствовали себя плохо, предположительно, из-за выброса свалочных газов с полигона ТБО «Ядрово», находящегося недалеко от Волоколамска.
 Ещё 33 источника 
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