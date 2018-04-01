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В МЧС предложили изменить порядок проверок ТЦ
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В МЧС предложили изменить порядок проведения проверок ТЦ 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МЧС России разработало предложения, которые изменяют порядок проведения проверок противопожарного состоянии торговых центров. Об этом заявил главный государственный инспектор по пожарному надзору ведомства Ринат Еникеев. Согласно действующему законодательству, проверке подлежат исключительно хозяйствующие субъекты, которые могут арендовать или владеть отдельными помещениями в ТЦ, а не сам объект, передаёт ТАСС.
«МЧС разработаны предложения по изменению федерального закона «О защите прав предпринимателей», которые позволят государственному пожарному надзору проверять противопожарное состояние всего здания, а не деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», — сказал он.
По его словам, также предлагается проводить проверки ТЦ не реже одного раза в год независимо от того, выявлены ли нарушения или нет, и сделать их внезапными.
«Достаточно проблематично проверить работу противопожарных систем, состояние эвакуационных выходов, если предупредить собственника заранее, поэтому проверку предполагается сделать без предварительного уведомления владельцев и арендаторов», — добавил Еникеев.
Он пояснил, что в настоящее время пожарному надзору подлежит предупреждать юридическое лицо за три дня.
«За это время можно открыть эвакуационные двери, взять в аренду огнетушители, включить сигнализацию на тот момент, когда придёт инспектор. И такое делается повсеместно», — отметил он.
Ранее в МЧС сообщили, что в Центральном и Приволжском федеральных округах было проверено порядка 800 торговых центров.
При этом отмечалось, что прокуратура обнаружила нарушения требований пожарной безопасности почти во всех крупных ТЦ Камчатки.
RT на русском: последние новости
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