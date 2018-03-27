Кемеровчане запустили в небо сотни воздушных шаров в память о погибших в ТЦ

Паника и дым — камера наблюдения зафиксировала первые секунды пожара в Кемерово

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Ровно 50 лет назад трагически погиб первый космонавт Земли Юрий Гагарин

СК подтвердил гибель 53 человек при пожаре в ТЦ в Кемерово

Семьям в Кемерово выплатят по миллиону рублей за каждого погибшего