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Кемеровчане запустили в небо сотни воздушных шаров
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Кемеровчане запустили в небо сотни воздушных шаров в память о погибших в ТЦ 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Жители Кемерово во вторник запустили в небо сотни воздушных шаров в память о погибших в пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", передаёт корреспондент РИА Новости.
В семь вечера по местному времени (три дня по Москве) они собрались около "Зимней вишни" с шарами и цветами и запустили шарики в небо. Проезжавшие водители приветствовали их гудками.
Трагедия, по последним данным, унесла 64 жизни. Среда, 28 марта, объявлена днем национального траура.
По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999 год, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007 год, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009 год, 153 жертвы).
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