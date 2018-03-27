Регионы России скорбят по погибшим в Кемерове

Скорбит Дальний Восток Акции памяти по погибшим в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове проходят во всех регионах страны. К стихийным мемориалам люди несут игрушки, цветы и свечи. В Кемеровской области и еще нескольких регионах России объявлен траур. Среда, 28 марта, в России объявлена днем национального траура.

Приморский край объявил вторник, 27 марта, днем траура, а во Владивостоке траур объявлен на три дня. В крае приспущены все государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия, официальные мероприятия в Приморье начинаются с минуты молчания в память о погибших, отмечает пресс-служба администрации края. Траур до 29 марта объявлен и в Якутске , соответствующее распоряжение подписал во вторник мэр города Айсен Николаев

Южно-Сахалинске архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Тихон провел в кафедральном соборе Рождества Христова панихиду по погибшим. "В той трагедии, которая обрушилась на кемеровчан и всю нашу страну, сахалинцы могут помочь только сочувствием и участием. Подобное горе сложно пережить в одиночку, но, когда мы все вместе скорбим и вместе переносим тяжкие испытания, становится многократно легче", — сказал Тихон, слова которого приводит пресс-служба правительства Сахалинской области

Шествие памяти на Урале Жители Магадана пришли почтить память жертв пожара в Кемерове на Соборную площадь, здесь собрались сотни горожан. В память о погибших в страшной трагедии магаданцы возложили цветы и установили горящие свечи на постаменте памятника святителю Иннокентию, сообщает пресс-служба правительства региона. Памятные акции прошли также в Биробиджане и Якутске.

Власти Ханты-Мансийского автономного округа из-за трагедии в Кемерове решили отменить торжественную церемонию открытия чемпионата России по биатлону, запланированную на 28 марта в 19:00 (17:00 мск), сообщили ТАСС в окружном департаменте спорта.

Челябинске в 18:00 (16:00 мск) у памятника Орленку пройдет минута молчания, а 28 марта состоится мемориальное шествие "Тишина". В городе Ноябрьске ( Ямало-Ненецкий автономный округ ) установили импровизированный мемориал — баннер с надписью "Кемерово 25.03.2018. Ноябрьск скорбит…", к нему горожане несут цветы и свечи

Заупокойные службы в центре России Екатеринбурге жители города почтили память погибших на площади Труда в центре города, а в Тобольске Тюменской области горожане провели минуту молчания у памятника Дмитрию Менделееву . Траурные мероприятия пройдут на Урале и 28 марта. Так, в Кургане на акции "Час тишины" жители смогут зажечь свечи и возложить цветы.

Трагедия в Кемерово не оставила равнодушными жителей регионов Центральной России. Траур в память о погибших в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" объявлен в Брянской области . Как сообщили в правительстве региона, до 28 марта включительно в государственных и муниципальных учреждениях культуры отменены все культурно-массовые мероприятия, приспущены флаги на зданиях органов власти.

Минуты молчания на юге О сотнях людей, пришедших на богослужения, сообщают в епархиях Смоленской, Рязанской, Белгородской областей. В Тульской области отменили игры региональной лиги КВН, отказались от проведения ряда развлекательных мероприятий и в Орловской области . Стихийный мемориал в память о жертвах кемеровской трагедии организовали жители Смоленска у одного из торговых центров, куда люди несут свечи и цветы.

Акция в память о жертвах трагедии в Кемерове проходит на площади Ленина в Симферополе , перед зданием крымского правительства. Десятки жителей принесли цветы, в основном красные розы и гвоздики, а также мягкие игрушки. Некоторые зажигали свечи. "Эта трагедия всей страны, если не всего мира, я не могла оставаться в стороне. Соболезную семьям погибших", — сказала ТАСС одна из пришедших — жительница Симферополя Диана.

Во многих южных городах отменены праздничные мероприятия Международного дня театра, который отмечается 27 марта. В Севастопольском академическом русском драмтеатре им. А. В. Луначарского планировался традиционный спектакль-капустник, выступление севастопольских поэтов и оркестра, однако организаторы сочли невозможным проведение праздника после трагедии в Кемерове.

Народный мемориал устроили жители Сочи на улице Навагинской. У парковой скульптуры "Крокодил Гена и Чебурашка" установлена черная мемориальная доска с изображением свечи и надписью: "Кемерово 25.03.2018 "Зимняя вишня", скорбим вместе с вами". Сюда горожане приносят цветы и детские игрушки, зажигают свечи.

Траурные мероприятия проходят во вторник в центре Ростова-на-Дону, у памятника "Мать и дитя". В городе идет дождь, но сотни людей несут к памятнику цветы и свечи. Акция памяти началась в 12 часов дня, и уже через час подножие памятника было завалено цветами, игрушками. Люди приходят с семьями, с коллегами, приносили гвоздики и тюльпаны, несмотря на сильный дождь.

Погибших в результате пожара в Кемерове вспоминают в регионах Приволжского федерального округа. В Ульяновске жители приносят цветы и игрушки в сквер имени Ивана Гончарова в центре города. "Мы с женой смотрим новости, она плачет. Невозможно… это так страшно", — сказал ТАСС житель Ульяновска Андрей Прохоров , добавив, что принес цветы, потому что эта трагедия глубоко его затронула.

Башкирии уфимский "Салават Юлаев" и челябинский "Трактор" начнут с минуты молчания седьмой матч четвертьфинала Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который пройдет во вторник. Решение принято командами совместно, рассказали в пресс-службе уфимской команды.

Траур на Кавказе Перми , где также проходят памятные акции и заупокойные службы, 26 марта перед началом своего концерта певица Лолита заявила, что намерена передать весь гонорар со своего выступления родственникам погибших. "Полностью гонорар от этого концерта пойдет лично кому-нибудь из родственников погибших", — сказала Лолита, после чего объявила минуту молчания.

Трагедию в Кемерове по-особому воспринимают в регионах Северного Кавказа. "Это страшное событие снова разбередило все старые раны. Мы все родители, мы все прочувствовали эту боль, и сердце каждого из нас разрывается", — сказала председатель комитета "Матери Беслана" Сусанна Дудиева

Во Владикавказе во вторник акция памяти пройдет на Мемориале Славы возле памятника жертвам теракта в Беслане , а в самом Беслане память жертв кемеровской трагедии почтили накануне. В Дагестане в парке 50-летия Октября вечером во вторник проведут акцию "Свеча памяти". В Черкесске в память о погибших в результате пожара в Кемерово состоится возложение цветов к мемориалу "Огонь вечной славы".

Все культурно-массовые мероприятия отменены в Ингушетии на три дня по указанию главы республики Юнус-Бека Евкурова . В Кабардино-Балкарии праздничные мероприятия, посвященные Дню возрождения балкарского народа перенесены на 30 марта, сообщила во вторник пресс-служба главы и правительства региона.

Книга соболезнований на Северо-Западе В Русском театре им. М. Горького в Махачкале отменили капустник, запланированный ко Дню театра.

Жители Санкт-Петербурга еще 26 марта организовали стихийный мемориал жертвам трагедии у Александровской колонны на Дворцовой площади — на том же самом месте, куда в 2015 году несли цветы в память о погибших петербуржцах в авиакатастрофе над Синайским полуостровом.

На ограждении колонны неравнодушные горожане закрепили надпись на черном фоне "Кемерово. 25.03.2018". Игроки сборной России по футболу перед матчем с Францией возложили цветы и почтили минутой молчания память погибших. На поле они выйдут с траурными повязками.

Комитет по внешним связям Петербурга в 12:00 мск открыл для всех желающих книгу соболезнований в Доме национальностей на Моховой улице, а также организовал там временный мемориал. "Запись в ней можно будет сделать в течение трех дней, а впоследствии книга со словами поддержки петербуржцев кемеровчанам будет официально направлена в правительство Кемеровской области", — отметили в комитете.