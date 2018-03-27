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Пилот пролетел сквозь северное сияние
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Пилот пролетел сквозь северное сияние 

Рамблер 1 час назад
Пилот американских ВВС не мог поверить в невероятную удачу — ему посчастливилось увидеть северное сияние из кабины боевой машины. Выполняя боевую задачу на самолёте U-2 Dragon Lady, мужчина увидел, что ему предстоит пролететь непосредственно через сияющие вихри. Как потом пояснил 40-летний лётчик, прежде он вообще никогда не видел северное сияние. Мужчина снял видео и сделал несколько селфи, на которых видно, как отблески отражаются в шлеме, а всполохи наблюдаются прямо у крыльев и корпуса самолёта-разведчика.
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