Пилот пролетел сквозь северное сияние

Пилот американских ВВС не мог поверить в невероятную удачу — ему посчастливилось увидеть северное сияние из кабины боевой машины. Выполняя боевую задачу на самолёте U-2 Dragon Lady, мужчина увидел, что ему предстоит пролететь непосредственно через сияющие вихри. Как потом пояснил 40-летний лётчик, прежде он вообще никогда не видел северное сияние. Мужчина снял видео и сделал несколько селфи, на которых видно, как отблески отражаются в шлеме, а всполохи наблюдаются прямо у крыльев и корпуса самолёта-разведчика.