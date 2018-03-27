Пострадавший в Кемерово ребенок пришел в сознание

Пострадавший при пожаре в Кемерово 11-летний ребенок пришел в сознание

Пострадавший после трагедии в торговом центре в Кемерово 11-летний ребенок, чья семья погибла при пожаре, пришел в сознание и дышит самостоятельно, сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова , которую цитирует пресс-служба министерства.

Ранее Скворцова рассказала, что самый тяжелый из пострадавших — 11-летний мальчик, выпрыгнувший во время пожара с четвертого этажа и получивший тяжелые травмы. Мальчик при пожаре потерял обоих родителей и младшую сестру.

"Пострадавший в результате пожара в Кемерово ребенок 11 лет пришел в сознание. Он переведен на самостоятельное дыхание. Общается, рассказывает о случившемся. Самостоятельно поел. По данным компьютерной томографии, отмечен регресс патологических нарушений", — сказала Скворцова.

Он отметила, что проведены консилиумы с ведущими специалистами — детскими реаниматологами, хирургами, токсикологами федеральных учреждений с помощью телемедицинских систем.

По словам министра, ребенку оказывается вся необходимая высококвалифицированная помощь в многопрофильной детской больнице Кемерово.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.