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Пострадавший в Кемерово ребенок пришел в сознание
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Пострадавший при пожаре в Кемерово 11-летний ребенок пришел в сознание 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости / МЧС РФ
Пострадавший после трагедии в торговом центре в Кемерово 11-летний ребенок, чья семья погибла при пожаре, пришел в сознание и дышит самостоятельно, сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова, которую цитирует пресс-служба министерства.
Ранее Скворцова рассказала, что самый тяжелый из пострадавших — 11-летний мальчик, выпрыгнувший во время пожара с четвертого этажа и получивший тяжелые травмы. Мальчик при пожаре потерял обоих родителей и младшую сестру.
"Пострадавший в результате пожара в Кемерово ребенок 11 лет пришел в сознание. Он переведен на самостоятельное дыхание. Общается, рассказывает о случившемся. Самостоятельно поел. По данным компьютерной томографии, отмечен регресс патологических нарушений", — сказала Скворцова.
Он отметила, что проведены консилиумы с ведущими специалистами — детскими реаниматологами, хирургами, токсикологами федеральных учреждений с помощью телемедицинских систем.
По словам министра, ребенку оказывается вся необходимая высококвалифицированная помощь в многопрофильной детской больнице Кемерово.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.
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