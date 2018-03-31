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Бастрыкин возложил цветы к народному мемориалу
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Бастрыкин возложил цветы к народному мемориалу в Кемерово 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин почтил память жертв крупного пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, сообщает ведомство в Telegram-канале.
"Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин возложил цветы к народному мемориалу в Кемерово и почтил память погибших при пожаре в торговом центре", — говорится в сообщении.
Пожар в четырехэтажном торговом центре произошел 25 марта. По последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы).
Как отмечается в Telegram-канале, у мемориала Бастрыкин пообщался с кемеровчанами и пообещал тщательно и объективно провести расследование произошедшей трагедии.
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