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Работу по совместительству могут запретить в России
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Работу по совместительству могут запретить в России 

360tv.ru 9 часов назад
Фото: 360tv.ru
Депутат Государственной Думы России Сергей Вострецов предложил изъять из Трудового кодекса понятие «совместительство». Соответствующие поправки им уже подготовлены. Свою инициативу автор объяснил тем, что люди под указанным понятием пытаются скрыть обычную переработку, получая не те деньги, которые им положены, сообщила «Парламентская газета».
Чтобы в будущем этих проблем не было, понятие «совместительство» надо убрать из Трудового законодательства
— цитирует издание слова Вострецова
В действующем законодательстве нет требования к работодателю проверять у работника наличие других мест трудоустройства. Записи о совместительстве делаются только лишь при желании владельца документа.
И получается часто, что работник, который не обязан уведомлять работодателя о других местах работы, заключает еще один договор, в котором ограничение по часам работы ни работодателем, ни работником может не соблюдаться. Выявить подобные факты сложно. Их замалчивают обычно
— Вострецов.
Депутат подчеркнул, что в России существует переизбыток специалистов по ряду профессий, а по другим их не хватает.
Люди заканчивают техникумы и вузы, а потом пытаются трудоустроиться и мечутся в поисках работы, в то время как вакантные места уже заняты совместителями, и работодатели не сообщают в центры занятости о наличии вакантных ставок, имеющихся в организации, так как на них уже работают совместители. Молодому специалисту остается либо переучиваться, либо устраиваться не по специальности и искать себе другие должности
— пояснил автор законопроекта.
В Волгограде работодатель не выплатил 27‐летней сотруднице косметического центра более одного миллиона рублей зарплаты. По факту происшедшего против компании возбудили уголовное дело.
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