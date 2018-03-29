Работу по совместительству могут запретить в России 

— цитирует издание слова Вострецова

И получается часто, что работник, который не обязан уведомлять работодателя о других местах работы, заключает еще один договор, в котором ограничение по часам работы ни работодателем, ни работником может не соблюдаться. Выявить подобные факты сложно. Их замалчивают обычно

В действующем законодательстве нет требования к работодателю проверять у работника наличие других мест трудоустройства. Записи о совместительстве делаются только лишь при желании владельца документа.