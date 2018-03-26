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Совладелец «Зимней вишни» попытался искупить вину
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Совладелец ТРК «Зимняя вишня» попытался искупить вину за пожар 

Деловая газета «Взгляд» 45 минут назад
Фото: РИА Новости
Один из владельцев ТРК «Зимняя вишня», миллиардер Денис Штенгелов попытался оправдаться за пожар, в котором погибли 64 человека.
«Жизнь изменилась в один день, и уже никогда не будет такой, какой была до этого. Всегда хочется логического обоснования, иначе с ума можно сойти. Сотрудники говорят, что был поджог. дети баловались. Я не могу верить, я не был в торговом центре. Все, что меня сейчас волнует, это сколько людей там. Мне больше вообще ничего не интересно», — приводит слова совладельца ТРК «Зимняя вишня» Дениса Штенгелова telegram-канал Mash.
Бизнесмен заявил, что выплатит по 3 млн рублей на каждого погибшего.
Денис Штенгелов в ходе телефонного разговора отметил, что ТРК — комплекс многих собственников.
«Если бы вы меня спросили, кто там директор, я бы сказал Богданова, а с Надеждой [Судденок] я не знаком, даже если нам очную ставку сделают. Богданова в шоке, мы общались по телефону по ситуации».
По данным источника, Штенгелов находится за рубежом, и ближайшее время возвращаться в Кемерово не планирует.
Напомним, ранее в понедельник глава МЧС Владимир Пучков сообщил, что число погибших при пожаре в кемеровском ТРК «Зимняя вишня» возросло до 64 человек. По погибшим объявлен межконфессиональный молебен.
По делу о пожаре в Кемерово задержаны четыре человека.
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