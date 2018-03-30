Тело Мавроди оказалось никому не нужно

За телом основателя финансовой пирамиды МММ Сергея Мавроди до сих пор никто не обращался в морг. Об этом пишет « Комсомольская правда ».

Издание уточняет, что тело может храниться в морге в течение семи дней. Если за этот срок никто не пожелает забрать его, Мавроди будет похоронен за государственный счет.

Ранее стало известно, что младший брат Мавроди Вячеслав запретил хоронить своего родственника рядом с родителями.