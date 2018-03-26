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Матвиенко потрясена трагедией в Кемерово
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Матвиенко потрясена произошедшей в Кемерове трагедией 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко направила телеграмму с соболезнованиями на имя губернатора Кемеровской области Амана Тулеева в связи с произошедшей в торговом центре "Зимняя вишня" трагедией.
"Глубоко потрясена трагедией, произошедшей в Кемерове. Выражаю искренние соболезнования вам и всем жителям Кемеровской области, семьям погибших в страшном пожаре", — говорится в обращении.
Матвиенко подчеркнула, что в такие минуты трудно найти слова поддержки и сочувствия, так как гибель людей — это всегда тяжелая, непоправимая утрата.
"Особенно горько сознавать, что погибли дети, чья жизнь только начиналась. Сегодня я скорблю вместе с вами. Желаю скорейшего выздоровления, мужества и сил всем пострадавшим", — отмечается в телеграмме.
Возгорание на четвертом этаже торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерове произошло 25 марта. По последним данным, жертвами пожара стали 56 человек.
Очаг пожара пока не установлен. На месте работают дознаватели, следователи Следственного комитета. В рамках возбужденного уголовного дела задержаны и допрошены четыре человека, в том числе арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания.
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