Матвиенко потрясена трагедией в Кемерово

Матвиенко потрясена произошедшей в Кемерове трагедией

Матвиенко подчеркнула, что в такие минуты трудно найти слова поддержки и сочувствия, так как гибель людей — это всегда тяжелая, непоправимая утрата.

"Особенно горько сознавать, что погибли дети, чья жизнь только начиналась. Сегодня я скорблю вместе с вами. Желаю скорейшего выздоровления, мужества и сил всем пострадавшим", — отмечается в телеграмме.

Возгорание на четвертом этаже торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерове произошло 25 марта. По последним данным, жертвами пожара стали 56 человек.