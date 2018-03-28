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Названы герои трагедии в Кемерово
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Названы герои трагедии в Кемерово 

Рамблер 31 минуту назад
Продавец обувного магазина и охранник, работающие на втором этаже кемеровского ТЦ «Зимняя вишня», самостоятельно организовали эвакуацию людей с этажа и спасли из пожара не менее 50 человек.
Когда густой едкий дым начал распространяться по этажу, Хуршед и Фарзон открыли запасной выход, находившийся в обувном магазине, и через него выводили людей.
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Несколько посетителей ТЦ помогали мужчинам выводить людей из здания, даже когда дым полностью заволок этаж.
Мужчины возвращались за людьми, пока не убедились, что на этаже никого не осталось.
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Среди спасенных были инвалиды-колясочники, большинство эвакуированных — женщины и дети.
В результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове погибли 64 человека. Утром 28 марта в МЧС сообщили, что пропавших без вести при пожаре нет.
 Ещё 79 источников 
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