Названы герои трагедии в Кемерово

Продавец обувного магазина и охранник, работающие на втором этаже кемеровского ТЦ «Зимняя вишня», самостоятельно организовали эвакуацию людей с этажа и спасли из пожара не менее 50 человек.

Когда густой едкий дым начал распространяться по этажу, Хуршед и Фарзон открыли запасной выход, находившийся в обувном магазине, и через него выводили людей.

Несколько посетителей ТЦ помогали мужчинам выводить людей из здания, даже когда дым полностью заволок этаж.

Мужчины возвращались за людьми, пока не убедились, что на этаже никого не осталось.

Среди спасенных были инвалиды-колясочники, большинство эвакуированных — женщины и дети.