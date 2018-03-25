В МО прошло заседание по ситуации в «Ядрово»

Превышение предельно допустимой нормы выброса газа в семь раз зафиксировано на полигоне «Ядрово».

Местные жители начали массово жаловаться на неприятный запах, идущий с полигона «Ядрово», с конца февраля.

На территории свалки введен режим ЧС. 21 марта там произошел выброс свалочного газа, за медицинской помощью обратились более ста детей, шестеро были госпитализированы.

Позднее жители вышли на стихийный митинг у здания ЦРБ, куда прибыли губернатор области Андрей Воробьев и глава района Евгений Гаврилов . Участники акции потребовали закрыть полигон.

Вскоре Воробьев отправил Гаврилова в отставку.