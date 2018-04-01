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Выплаты получили семьи 59 погибших в ТЦ Кемерова
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Выплаты получили семьи 59 погибших при пожаре в ТЦ Кемерова 

RT на русском 18 минут назад
Фото: РИА Новости / МЧС РФ
Власти перечислили выплаты семьям 59 погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области.
«Семьи 59 погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» уже получили выплаты, с остальными работа продолжается. Общий размер выплаты семьям составляет 5 млн рублей за каждого погибшего», — говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавшим при пожаре выплаты будут производиться отдельно. Они будут осуществляться после того, как появятся справки судебно-медицинской экспертизы.
Ранее стало известно, что банки спишут кредиты семьям погибших при пожаре в торговом центре в Кемерове.
По последним данным, в результате пожара, произошедшего 25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, погибли 64 человека.
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