Выплаты получили семьи 59 погибших в ТЦ Кемерова

Выплаты получили семьи 59 погибших при пожаре в ТЦ Кемерова

Власти перечислили выплаты семьям 59 погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове . Об этом сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области.

«Семьи 59 погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» уже получили выплаты, с остальными работа продолжается. Общий размер выплаты семьям составляет 5 млн рублей за каждого погибшего», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавшим при пожаре выплаты будут производиться отдельно. Они будут осуществляться после того, как появятся справки судебно-медицинской экспертизы.

Ранее стало известно, что банки спишут кредиты семьям погибших при пожаре в торговом центре в Кемерове.

По последним данным, в результате пожара, произошедшего 25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, погибли 64 человека.