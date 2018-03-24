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Быкова уличили в подделке интервью
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Писателя Быкова уличили в подделке интервью с пожилой вдовой диссидента 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Писатель Захар Прилепин обвинил публициста Дмитрия Быкова в клевете на вдову советского диссидента Андрея Синявского Марию Розанову.
Прилепин написал на своей странице в Facebook, что Быков опубликовал в «Новой газете» интервью с Розановой, в котором она якобы «говорит чудовищные вещи о том, что Крым всегда „ложился под пришельца“, и „приводит в пример фашистов, под них, мол, Крым тоже ложился“.
Писатель предположил, что „половину интервью“ Быков придумал сам, и приводит пример, как в прошлом поговорил с публицистом, а после „он вдруг опубликовал это в качестве интервью, и там процентов тридцать текста было его“, причем „запись не велась“.
Прилепин подчеркнул, что ситуация с Розановой „куда более неприятная, потому что речь идет о пожилой и беззащитной женщине“.
Журналистка Юлия Рахаева также выступила в защиту Розановой, написав, что Быков „попил там (в доме Розановой — прим. ВЗГЛЯД) чаю, пробыл какое-то время, потом уехал“, а спустя некоторое время вдова Синявского „с большим удивлением узнала, что, оказывается, она дала (Быкову — прим. ВЗГЛЯД) большое и ужасно остроумное интервью“.
Прилепин отметил, что сам только что был в Париже, и у Розановой были его друзья, которые „подтверждают сказанное Рахаевой“.
»Короче, либо пусть этот трогательный человек представит запись интервью, либо я даже не знаю, что делать», — заключил писатель.
Интервью Дмитрия Быкова с Марией Розановой вышло 23 марта 2018 года в «Новой газете» (выпуск №30).
Мария Розанова является писательницей, публицистом, издателем. Вдова советского диссидента Андрея Синявского, с которым она в 1973 году выехала из СССР. В данный момент проживает во Франции.
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