Ещё
Россияне устроили набег на «Магнит»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россияне устроили набег на «Магнит» 

Lenta.ru 52 минуты назад
Покупатели устроили давку в магазине сети «Магнит» в Краснодаре. Видео опубликовано в официальном сообществе Краснодарского края во «ВКонтакте».
На кадрах, снятых, по-видимому, одним из сотрудников магазина, запечатлено, как толпа врывается в помещение магазина и набрасывается на груду товаров. Люди бежали наперегонки, отталкивая друг друга и ругаясь. В итоге товар был разобран примерно за 20 секунд.
«Кубанские новости» уточняют, что это произошло 23 марта, а целью клиентов стали некие акционные игрушки. Представители «Магнита» заверили, что изделий хватит всем желающим.
Последние новости
Министр обороны Великобритании посоветовал России «отойти и заткнуться» Украина жестко раскритиковала российский «Сармат» Великобритания пригрозила «друзьям Путина»
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель выступила с заявлением о скандале вокруг РФ386
Набиуллина взялась за пенсии80
Слепаков рассказал о «домогательствах» Слуцкого70
Еще пять стран вышлют дипломатов РФ500
Все супероружие РФ показали в одном видео155
Видео
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
08:27
Все супероружие РФ показали в одном видео
Оружие Армия
00:25
Новый лазер США высмеяли в Сети
США Армия
01:54
Крымская война: почему Россия её проиграла
Истории Статьи
00:53
Дана Борисова встретилась с дочерью в суде
Шоу-бизнес Другое
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
00:59
Блокада Крымского моста: озвучен план действий
Украина Статьи
00:54
В штабе Собчак довольны ее результатом на выборах
Политика Выборы 2018
00:25
Посещаемость музеев Москвы возросла в 1,5 раза
Новости Москвы
04:27
Порошенко идёт ва-банк
Украина Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение