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Названы причины «грязных» осадков в Сочи
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Метеорологи назвали причины «грязных» осадков в Сочи 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Причиной "грязных" дождя и снега, выпавших в пятницу в Сочи, стали пыльные бури над севером Африки и пыльца активно цветущих растений, данное явление носит природный характер и не опасно для людей и экологии, сообщает Сочинский специализированный центр по гидрометеорологии и мониторингу Черного и Азовского морей (ФГБУ "СЦГМС ЧАМ").
В пятницу утром в Телеграм-канале "ЧП-Сочи" появились сообщения о том, что в Сочи прошли странные осадки, оставившие пятна и следы песочного цвета на машинах и одежде людей. На видео, опубликованном в данной группе, показано, что "грязные" осадки выпали даже на склонах Красной Поляны, окрасив снег и удивив горнолыжников. По информации Телеграм-канала "Кубанских новостей", подобное явление наблюдается по всему Краснодарскому краю.
Как поясняет СЦГМС ЧАМ, в атмосферном воздухе Сочи действительно наблюдается повышенное по сравнению с обычным содержание взвешенных веществ, однако допустимые нормы не нарушены.
"В результате пыльных бурь над севером Африки в тропосферу попала пыль, которая частично была перенесена в Черноморский регион мощными воздушными потоками. Кроме того, на нашем побережье сейчас началось активное цветение, пыльца растений в сухие ветреные дни насыщает нижние слои атмосферы, при выпадении осадков все содержащиеся в воздухе взвешенные вещества вымываются из атмосферы и оседают у поверхности земли. Явление носит природный характер, не несет угрозы населению города и экологии", — говорится в сообщении метеорологов.
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