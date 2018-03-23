Названы причины «грязных» осадков в Сочи

"В результате пыльных бурь над севером Африки в тропосферу попала пыль, которая частично была перенесена в Черноморский регион мощными воздушными потоками. Кроме того, на нашем побережье сейчас началось активное цветение, пыльца растений в сухие ветреные дни насыщает нижние слои атмосферы, при выпадении осадков все содержащиеся в воздухе взвешенные вещества вымываются из атмосферы и оседают у поверхности земли. Явление носит природный характер, не несет угрозы населению города и экологии", — говорится в сообщении метеорологов.

Как поясняет СЦГМС ЧАМ, в атмосферном воздухе Сочи действительно наблюдается повышенное по сравнению с обычным содержание взвешенных веществ, однако допустимые нормы не нарушены.