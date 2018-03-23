В Крыму опровергли передачу золота скифов Украине 

Информация об окончательном решении по передаче Украине крымской коллекции скифского золота, оказавшейся в Амстердаме, «не находит никакого подтверждения», заявил директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.
«Информация не находит никакого подтверждения. Здесь, вероятнее всего, неправильная интерпретация. Я предполагаю, что Окружный суд Нидерландов, получив от нашей стороны исковое заявление по ситуации, теперь предоставил право ответа украинской стороне, которое будет реализовано в течение какого-то времени», — цитирует Мальгина РИА «Новости».
По его словам, «апелляционное заявление по существу не рассматривалась, все остается, как и было по состоянию на декабрь прошлого года».
Ранее украинские СМИ сообщили, что окружной суд Амстердама принял решение о передаче крымских артефактов Украине.
В ноябре 2017 года глава Минкульта Владимир Мединский заявил, что межмузейные отношения России и Нидерландов будут прекращены, если суд Амстердама не вернет скифское золото в Крым.
Коллекция «скифского золота» была вывезена в Амстердам в феврале 2014 года, незадолго до присоединения Крыма к Россией. После этого российская и украинская стороны начали спор о принадлежности артефактов. В декабре 2016 года окружной суд Амстердама постановил, что коллекция должна быть передана Киеву, однако крымская сторона подала апелляцию. Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этой ситуации.
«Музей Тавриды» в Симферополе — один из четырех музеев, чьи экспонаты вошли в коллекцию, увезенную в Голландию. Кроме него, экспонаты представили Восточно-крымский историко-культурный музей-заповедник, Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник и археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический».