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Пока вы спали: Минздрав обвинили в сговоре
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Пока вы спали: Минздрав обвинили в сговоре 

Рамблер 55 минут назад

Песков рассказал о «трезвых голосах» в мире

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил в интервью RT, что Россия слышит «трезвые голоса» по отношению к себе. По словам пресс-секретаря Владимира Путина, Россия — неотъемлемая часть Европы, и многие страны ЕС это понимают. Также он уверен, что Европа не будет «процветающей и развивающейся», если Россия не будет участвовать во всех процессах в регионе.

Украина «потеряла» $100 миллиардов

Примерно 100 миллиардов долларов потеряла Украина в связи с разворачивающимся на востоке страны вооруженным конфликтом и утратой контроля над Крымом. Об этом свидетельствует доклад Евразийского центра Атлантического совета, опубликованный на сайте организации. Автора доклада подсчитал, что до 2014 года суммарная доля Донбасса и Крыма в экономике Украины равнялась примерно 13,7%, а ВВП в 2013-м — 179,6 миллиарда долларов, и сделал вывод, что потери страны от войны на Донбассе и утраты контроля над Крымом на данный момент составляют 98,4 миллиарда долларов.

Американцы взялись за «Калашникова»

Прокуратура Майами расследует деятельность завода, который производит автоматы Калашникова в городе Помпано-Бич, сообщает Bloomberg. По информации агентства, руководство предприятия связано с «союзниками» президента России Владимира Путина, а само расследование посвящено коммерческой деятельности компании RWC, которая владеет заводом, а также запросу на налоговые льготы, который в 2015 году сделало руководство завода Kalashnikov USA.

Россия сэкономит на обороне

Россия значительно сократит военный бюджет в течение пяти лет. Об этом в интервью RT сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, к 2023 году Россия будет тратить на оборону и производство оружия менее 3% ВВП, что «нельзя сравнивать» с соответствующими тратами США.

Минздрав обвинили в сговоре

Минздрав вступил в сговор с фармацевтической компанией «Р-Фарм», полагают в Антимонопольной службе, а сообщают «Ведомости». По информации газеты, ФАС внепланово проверила деятельность Минздрава и обнаружила признаки нарушения закона «О защите конкуренции», а именно создание для «Р-Фарм» преимущества при закупке лекарств против ВИЧ, гепатитов В и С, туберкулеза и еще ряда антивирусных и антибактериальных препаратов. В Министерстве здравоохранения ответили, что проверка прошла «с грубыми процессуальными нарушениями», и пообещали пожаловаться в Генпрокуратуру.
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