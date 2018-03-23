Неоперившегося пингвина увидели американцы 

Жители Чикаго, приезжающие в зоопарк, могут познакомиться с очаровательным малышом — неоперившимся пингвином Гумбольдта. Эти пингвины живут на побережье Перу и Чили, но их популяция сейчас заметно сокращается. Детёныш появился на свет 12 февраля и пока не приобрёл характерное для вида оперение. Чёрно-белый окрас он приобретёт примерно через месяц и после этого будет похож на взрослого пингвина. Сотрудники зоосада ухаживают за пингвинёнком, регулярно кормят его и три раза в день взвешивают. Сам малыш пока осваивается в нашем мире и «дружит» с плюшевой игрушкой-пингвином.