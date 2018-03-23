Самого жадного таксиста столицы нашли гаишники 

Самый жадный московский таксист по-настоящему впечатлил сотрудников ГИБДД. Полицейские остановили автомобиль такси за нарушение правил дорожного движения. При осмотре выяснилось, что водитель установил на приборной панели 21 монитор. По всей вероятности, мужчина сотрудничал с несколькими таксопарками, к нему стекалось огромное число заказов. Информация о заработке водителя не разглашается, но есть основания полагать, что его доход был гораздо выше, чем доход других работников столичных таксопарков.