Ещё
Самого жадного таксиста столицы нашли гаишники
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Самого жадного таксиста столицы нашли гаишники 

Рамблер 27 минут назад
Самый жадный московский таксист по-настоящему впечатлил сотрудников ГИБДД. Полицейские остановили автомобиль такси за нарушение правил дорожного движения. При осмотре выяснилось, что водитель установил на приборной панели 21 монитор. По всей вероятности, мужчина сотрудничал с несколькими таксопарками, к нему стекалось огромное число заказов. Информация о заработке водителя не разглашается, но есть основания полагать, что его доход был гораздо выше, чем доход других работников столичных таксопарков.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России признали бессилие перед США1365
Еще одна страна вышлет российских дипломатов89
Раскрыта главная цель Путина на новый срок333
Британия испугалась мести России97
Успенскую сняли с рейса за дебош131
Видео
00:58
Раскрыта главная цель Путина на новый срок
Политика
03:43
Успенскую сняли с рейса за дебош
Шоу-бизнес Другое
01:55
В России признали бессилие перед США
Армия Войска
01:23
Еще одна страна вышлет российских дипломатов
Европа В мире
00:43
Неоперившегося пингвина увидели американцы
Общество
00:42
Обязательное медстрахование могут отменить
Общество
01:12
Евросоюз отзывает посла из России
Политика
02:06
Песков рассказал о «трезвых голосах» по отношению к РФ
Политика Общество
02:34
Британия испугалась мести России
Политика
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение