В Вашингтоне прошла встреча с Харитоновым

В РЦНК в Вашингтоне прошла встреча с путешественником Олегом Харитоновым

В Российском центре науки и культуры в четверг состоялась встреча с известным российским путешественником Олегом Харитоновым , который на своём мотоцикле преодолел более 150 тысяч километров и посетил 65 стран, передает корреспондент РИА Новости

Путешественник рассказал гостям центра о самых ярких впечатлениях, о том, как решился кардинально поменять свою жизнь и отправиться в одиночное кругосветное путешествие, которое он начал на мотоцикле в августе 2014 года с набережной Москвы-реки.

Харитонов в рамках своего кругосветного путешествия преодолел на мотоцикле 157,5 тысячи километров, посетил 65 стран с общим временем в пути 1310 дней.

Преодолевать при этом приходилось не только расстояния, но и самого себя. Были переломы, малярия, отказ спонсоров, но каждый раз его что-то выручало, признался он.

Путешественник в связи с этим упомянул о главном правиле, "которое действует не только в путешествиях, но и в жизни — нужно хотеть чего-то до звона в ушах и идти к своей цели".

В Вашингтоне Харитонов провёл несколько дней, успев проголосовать на выборах президента России в посольстве РФ . Он также встретился с детьми, которые проходят обучение в российской школе в дипмиссии.

Чтобы достичь своей цели, Харитонову осталось не так уж много — около 150 часов в пути. Он планирует вернуться в российскую столицу 18 августа или хотя бы до конца августа, чтобы успеть повести свою семилетнюю дочь в школу в первый класс 1 сентября.

Главным результатом этого кругосветного путешествия стало то, что были обретены тысячи новых друзей, отметил Харитонов.