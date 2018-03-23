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В Вашингтоне прошла встреча с Харитоновым
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В РЦНК в Вашингтоне прошла встреча с путешественником Олегом Харитоновым 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Фото : фото предоставлено Анной Комаровой
В Российском центре науки и культуры в четверг состоялась встреча с известным российским путешественником Олегом Харитоновым, который на своём мотоцикле преодолел более 150 тысяч километров и посетил 65 стран, передает корреспондент РИА Новости.
Путешественник рассказал гостям центра о самых ярких впечатлениях, о том, как решился кардинально поменять свою жизнь и отправиться в одиночное кругосветное путешествие, которое он начал на мотоцикле в августе 2014 года с набережной Москвы-реки.
Харитонов в рамках своего кругосветного путешествия преодолел на мотоцикле 157,5 тысячи километров, посетил 65 стран с общим временем в пути 1310 дней.
Преодолевать при этом приходилось не только расстояния, но и самого себя. Были переломы, малярия, отказ спонсоров, но каждый раз его что-то выручало, признался он.
Путешественник в связи с этим упомянул о главном правиле, "которое действует не только в путешествиях, но и в жизни — нужно хотеть чего-то до звона в ушах и идти к своей цели".
В Вашингтоне Харитонов провёл несколько дней, успев проголосовать на выборах президента России в посольстве РФ. Он также встретился с детьми, которые проходят обучение в российской школе в дипмиссии.
Чтобы достичь своей цели, Харитонову осталось не так уж много — около 150 часов в пути. Он планирует вернуться в российскую столицу 18 августа или хотя бы до конца августа, чтобы успеть повести свою семилетнюю дочь в школу в первый класс 1 сентября.
Главным результатом этого кругосветного путешествия стало то, что были обретены тысячи новых друзей, отметил Харитонов.
"Ведь путешественник едет не за картинками, а за людьми", — подвёл он итог встречи.
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