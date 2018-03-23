ВЦИОМ: россияне удовлетворены выборами президента

Исторический максимум Подавляющее большинство россиян удовлетворено выборами президента РФ, прошедшими 18 марта, доверие к их результатам достигло максимума за все периоды измерений. Соответствующие выводы следуют из материалов по итогам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), имеющихся в распоряжении ТАСС.

Согласно данным исследования, 87% респондентов заявили, что удовлетворены прошедшими выборами. На вопрос, в целом удовлетворены ли они тем, как прошли президентские выборы, 70% опрошенных дали вариант ответа "Полностью удовлетворен", 17% — "Скорее удовлетворен".

"Это максимальный суммарный показатель за последние три избирательные кампании: в 2012 году — 71%, в 2008 году — 72%. Доля тех, кто выбирает вариант ответа "Полностью удовлетворен", выросла за 10 лет с 28% до 70%", — указывает ВЦИОМ.

Итоги опроса свидетельствуют, что доверие к результатам голосования также достигло максимума за все периоды измерений.

"60% граждан уверены, что результаты выборов соответствуют волеизъявлению народа, еще 28% допускают, что были какие-то "подтасовки на местах", но не считают, что они оказали влияние на общий итог", — отмечается в релизе ВЦИОМ.

Только 7% опрошенных выражают недоверие к результатам выборов.

Для сравнения: после выборов 2012 года о доверии к их результатам заявляли 44% респондентов, 34% не исключали локальных подтасовок, не влияющих в целом на итоги голосования по стране. При этом в два раза — с 14% до 7% — снизилось количество считающих, что результатам выборов доверять нельзя.

Большинству опрошенных — 60% — неизвестно о каких-либо нарушениях во время голосования.

"Те, кто владеет подобного рода информацией, чаще всего получали ее из СМИ: 20% — по ТВ, радио, из печатных изданий, 9% — из интернета. Лишь 2% респондентов сообщили, что сталкивались с нарушениями лично, 3% — [знают о них] со слов родных и знакомых", — информирует ВЦИОМ. Метод опроса

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 19-20 марта 2018 года по телефону среди 2 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,2%. Результаты выборов

Согласно предварительным итогам, опубликованным на сайте Центризбиркома , на выборах 18 марта победил действующий президент России Владимир Путин , набравший 76,69%. Явка, по данным зампредседателя ЦИК Николая Булаева, составила 67,49%.