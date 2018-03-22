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Учитель заставил рыжую девочку сменить цвет
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Учитель обругал рыжую от природы девочку и заставил сменить цвет 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
Учитель в школе в Кирсли, Великобритания, отправил рыжую от природы девочку перекрашивать волосы, обосновав это тем, что «рыжий цвет — неестественный». Об этом сообщает Daily Mail.
Родители других детей посчитали, что цвет волос 12-летней Пэрис Лейн грубо нарушает школьные правила, и потребовали, чтобы учитель принял меры.
«Он окликнул меня в коридоре, а затем подошел и сказал, что я должна перекрасить волосы, так как рыжий — не мой натуральный цвет», — рассказала Лейн.
Одноклассники начали издеваться над девочкой, и ее матери Ник пришлось купить для нее каштановую краску. После этого возмущенная Ник написала жалобу в Управление по вопросам стандартов образования (УСО).
Представители УСО пообещали разобраться в сложившейся ситуации.
В марте девочки-подростки сняли видео, на котором рассказывают, как одноклассники обзывают их в школе. При этом на свои лица они нанесли все оскорбительные слова, которые слышали в свой адрес. Среди прочего на лицах 13-летних Халли-Мари и ее двоюродной сестры Чарли-Джаи написано: «жирная», «сучка», «отброс» и «анорексичка».
Мать Халли-Мари Донна выложила ролик в соцсети, где он собрал 32 тысячи просмотров и 600 репостов. «Девочки настолько напуганы, что отказываются идти в школу», — рассказала Донна.
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