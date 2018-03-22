СЖР выразил недоумение решением по Слуцкому

Союз журналистов прокомментировал решение думской комиссии по этике в отношении Слуцкого

Союз журналистов России прокомментировал решение комиссии Госдумы по этике, не обнаружившей нарушений в поведении депутата Леонида Слуцкого. Заявление опубликовано на сайте СЖР.

«Союз журналистов России выражает недоумение решением комиссии Госдумы по этике, которая не обнаружила в действиях депутата Слуцкого признаков «поведенческих отклонений» и сексуальных домогательств в отношении журналисток думского «пула», — говорится в заявлении.

В СЖР добавили, что главное — чтобы «зрители и читатели продолжали регулярно и в полном объёме получать информацию о деятельности парламента из тех СМИ, которым они привыкли доверять».

21 марта сообщалось, что комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики не нашла нарушений в поведении Леонида Слуцкого.

После этого «Эхо Москвы», телеканал «Дождь», РБК и телеканал RTVI заявили о приостановке работы с Госдумой.