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Обязательное медстрахование предложили отменить
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Матвиенко предложила отменить обязательное медстрахование 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила упразднить систему обязательного медстрахования граждан, заменив его на добровольное.
«Граждане критикуют страховую систему медицины, отмечая, что никакая она не страховая», — цитирует РИА «Новости» Матвиенко.
При этом сенатор назвала страховые компании «прокладками» по перекачиванию средств граждан в медучреждения.
По словам спикера, страховые компании не занимаются контролем качества оказываемых медуслуг.
«Пусть система страхования будет добровольной для граждан. Пусть кто хочет, находится в частных страховых компаниях», — заявила Матвиенко.
Сенатор предложила перечислять деньги на лечение пациентов напрямую из бюджета, минуя страховые фонды. Матвиенко также сказала, что можно изучить успешный зарубежный опыт в этой сфере. Спикер заметила, что средства граждан уходят не по назначению.
«Тучи чиновников. Приезжаешь в регион — самые красивые здания у отделения ПФР, ФОМС, ФСС, ЦБ. Вот на это уходят средства», — подчеркнула она.
В 2016 году глава Минздрава Вероника Скворцова заявила, что выступает категорически против идеи ликвидации Федерального фонда обязательного медицинского страхования, которая, по ее словам, является чистой воды популизмом.
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