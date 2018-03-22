Обязательное медстрахование предложили отменить

При этом сенатор назвала страховые компании «прокладками» по перекачиванию средств граждан в медучреждения.

По словам спикера, страховые компании не занимаются контролем качества оказываемых медуслуг.

«Тучи чиновников. Приезжаешь в регион — самые красивые здания у отделения ПФР, ФОМС, ФСС, ЦБ. Вот на это уходят средства», — подчеркнула она.

Сенатор предложила перечислять деньги на лечение пациентов напрямую из бюджета, минуя страховые фонды. Матвиенко также сказала, что можно изучить успешный зарубежный опыт в этой сфере. Спикер заметила, что средства граждан уходят не по назначению.