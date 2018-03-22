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Обязательное медстрахование могут отменить
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Матвиенко предложила отменить обязательное медстрахование 

Деловая газета «Взгляд» 16 часов назад
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила упразднить систему обязательного медстрахования граждан, заменив его на добровольное.
«Граждане критикуют страховую систему медицины, отмечая, что никакая она не страховая», — цитирует РИА «Новости» Матвиенко.
При этом сенатор назвала страховые компании «прокладками» по перекачиванию средств граждан в медучреждения.
По словам спикера, страховые компании не занимаются контролем качества оказываемых медуслуг.
«Пусть система страхования будет добровольной для граждан. Пусть кто хочет, находится в частных страховых компаниях», — заявила Матвиенко.
Сенатор предложила перечислять деньги на лечение пациентов напрямую из бюджета, минуя страховые фонды. Матвиенко также сказала, что можно изучить успешный зарубежный опыт в этой сфере. Спикер заметила, что средства граждан уходят не по назначению.
«Тучи чиновников. Приезжаешь в регион — самые красивые здания у отделения ПФР, ФОМС, ФСС, ЦБ. Вот на это уходят средства», — подчеркнула она.
В 2016 году глава Минздрава Вероника Скворцова заявила, что выступает категорически против идеи ликвидации Федерального фонда обязательного медицинского страхования, которая, по ее словам, является чистой воды популизмом.
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