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В Волоколамске в школах скорректируют учебный план
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В Волоколамске в школах готовы скорректировать учебный план 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Образовательный процесс в Волоколамском районе Подмосковья не пострадает, если его придется сместить на пару часов из-за выбросов с полигона "Ядрово", учебный план скорректируют, сообщила пресс-служба правительства Московской области со ссылкой на министра образования Марину Захарову.
Ранее уполномоченный по правам ребенка в регионе Ксения Мишонова сообщила, что в случае выбросов на полигоне занятия будут смещаться на два часа.
"Как только поступает сигнал, что произошел выброс и нельзя проводить учебные занятия, руководитель управления образования района оповещает всех директоров, директора — классных руководителей. А они, в свою очередь, проинформируют родителей своего класса. Учебный план будет скорректирован", — сказала Захарова.
Жители Волоколамского района в последнее время жалуются на неприятный запах от полигона "Ядрово". На территории полигона был введен режим ЧС. В среду ночью, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа. За медицинской помощью в Волоколамске обратились 60 детей, шестеро госпитализированы, ухудшение их здоровья связали с запахом с полигона. Однако Роспотребнадзор не нашел превышения нормативов по содержанию загрязняющих веществ в воздухе Волоколамска.
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