Показавшая «жест смерти» Воробьеву девочка стала мемом

Накануне чиновник приехал в больницу подмосковного Волоколамска , куда с головной болью и тошнотой были госпитализированы местные школьники. По словам мэра города Петра Лазарева, ученики почувствовали недомогание из-за запаха, который разносится с мусорного полигона «Ядрово». Оказавшись у больницы, Воробьев был окружен примерно тысячей жителей Волоколамска, которые потребовали закрытия свалки и отставки губернатора.

Одной из участниц «окружения» оказалась девочка-подросток в розовой куртке. Видео с ней опубликовал пользователь Twitter Филипп Киреев. На кадрах девочка указывает двумя пальцами на Воробьева, а затем проводит ими по своему горлу, показывая таким образом ‏«жест смерти».

Многие пользователи соцсети в комментариях к записи восхитились школьницей. Один из них предположил, что она могла бы стать современной героиней плаката «Родина — мать зовет!», другой назвал ее «выразителем русской мысли», а еще один — просто «красавой».

«Перстами младенца глаголет истина», — уверен еще один.