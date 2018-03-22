Показавшая «жест смерти» Воробьеву девочка стала мемом 

Девочка, показавшая «жест смерти» губернатору Московской области Андрею Воробьеву, прославилась в Сети.
Накануне чиновник приехал в больницу подмосковного Волоколамска, куда с головной болью и тошнотой были госпитализированы местные школьники. По словам мэра города Петра Лазарева, ученики почувствовали недомогание из-за запаха, который разносится с мусорного полигона «Ядрово». Оказавшись у больницы, Воробьев был окружен примерно тысячей жителей Волоколамска, которые потребовали закрытия свалки и отставки губернатора.
Одной из участниц «окружения» оказалась девочка-подросток в розовой куртке. Видео с ней опубликовал пользователь Twitter Филипп Киреев. На кадрах девочка указывает двумя пальцами на Воробьева, а затем проводит ими по своему горлу, показывая таким образом «жест смерти».
Многие пользователи соцсети в комментариях к записи восхитились школьницей. Один из них предположил, что она могла бы стать современной героиней плаката «Родина — мать зовет!», другой назвал ее «выразителем русской мысли», а еще один — просто «красавой».
«Перстами младенца глаголет истина», — уверен еще один.
Жители Волоколамска жалуются на неприятный запах с «Ядрово» уже почти год. В начале марта в городе состоялся митинг, в котором, как сообщали организаторы, поучаствовал каждый четвертый житель. Митингующие требовали закрыть свалку. Три дня спустя местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации на полигоне. В тот же день подмосковный министр экологии Александр Коган пообещал немедленно приступить к «дегазации» свалки. Накануне Воробьев сообщил о ее закрытии в течение двух недель в связи с массовым отравлением детей.