В горах Сочи объявили лавиноопасность 23—25 марта

В горах Сочи выше 1500 метров над уровнем моря объявили лавиноопасность с 23 по 25 марта, сообщает «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу мэрии. Утром и днём 24 марта синоптики прогнозируют на курорте местами сильный дождь и грозу. С вечера 23 марта и в течение суток ожидается ветер, порывы могут достигать 17 м/с.

Жителям и гостям Сочи советуют не оставлять автомобили под деревьями и рекламными баннерами.