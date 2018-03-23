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В горах Сочи объявили лавиноопасность
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В горах Сочи объявили лавиноопасность 23—25 марта 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В горах Сочи выше 1500 метров над уровнем моря объявили лавиноопасность с 23 по 25 марта, сообщает «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу мэрии. Утром и днём 24 марта синоптики прогнозируют на курорте местами сильный дождь и грозу. С вечера 23 марта и в течение суток ожидается ветер, порывы могут достигать 17 м/с.
Жителям и гостям Сочи советуют не оставлять автомобили под деревьями и рекламными баннерами.
4 марта сообщалось, что в нескольких районах Сахалинской области прогнозировали лавинную опасность.
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