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В России закрыли 93 школы и 84 детских сада
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В России закрыли 93 школы и 84 детских сада из-за гриппа и ОРВИ 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Из-за распространения гриппа и ОРВИ в России полностью закрыты 93 школы и 84 детских сада, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Для снижения заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей используются ограничительные мероприятия… Полностью закрыты 93 школы, 84 детских сада, частично закрыты 1063 класса и 489 групп в детских садах", — рассказали в ведомстве.
Также в Роспотребнадзоре сообщили, что в настоящее время в школах и детских садах введены обязательные утренние фильтры, в некоторых учебных заведениях используются бесконтактные градусники.
"Детей с признаками инфекционных заболеваний (температура, ухудшение самочувствия, респираторные проявления), выявленных на утренних фильтрах, не допускают до занятий", — отметили в ведомстве.
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