В России закрыли 93 школы и 84 детских сада

"Детей с признаками инфекционных заболеваний (температура, ухудшение самочувствия, респираторные проявления), выявленных на утренних фильтрах, не допускают до занятий", — отметили в ведомстве.

Также в Роспотребнадзоре сообщили, что в настоящее время в школах и детских садах введены обязательные утренние фильтры, в некоторых учебных заведениях используются бесконтактные градусники.