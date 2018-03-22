В СПЧ рассказали об уровне антисемитизма в РФ

В СПЧ рассказали об уровне антисемитизма в России

Оценки российских правозащитников разделяют и специалисты в Израиле . Отчет за 2017 год, который два месяца назад опубликовало министерство по делам диаспоры, констатирует, что в России продолжается снижение числа антисемитских проявлений.

Говоря об общемировых тенденциях, Федотов отметил, что больше всего людей волнует распространение антисемитизма в интернете. «В связи с этим абсолютно, на мой взгляд, естественно звучат тезисы о необходимости международного сотрудничества для того, чтобы противостоять распространению киберантисемитизма», — заметил глава СПЧ.