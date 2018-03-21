Ещё
Уралец зарегистрировал в квартире семь тысяч человек
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Житель Свердловской области зарегистрировал в квартире семь тысяч человек 

РИА Новости 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
Следователи проверяют миграционный отдел полиции в Свердловской области, где местный житель зарегистрировал в одной квартире около семи тысяч человек, сообщает Следственный комитет РФ.
"В Свердловской области организована доследственная проверка о возможной халатности должностных лиц миграционного отдела полиции в связи с регистрацией местным жителем в одной квартире порядка семи тысяч человек", — говорится в сообщении.
Отмечается, что следователи установят все обстоятельства, опросят владельца квартиры и должностных лиц миграционного отдела полиции, а также проанализируют соответствующую документацию.
РИА Новости: последние новости
"Нас травят как крыс": в Подмосковье детей госпитализировали из-за помойки Польша меняет порядок выдачи Шенгенских виз В Финляндии появился отель на лыжах
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пьяный Витас открыл стрельбу на Рублевке67
«Девочка в розовом» показала губернатору «жест смерти»239
Захарова высказалась об уходе Лаврова из МИД89
«Спасите меня»: измученный Краско молит о помощи26
Трамп объяснился за звонок Путину56
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество Другое
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение