Уралец зарегистрировал в квартире семь тысяч человек

Житель Свердловской области зарегистрировал в квартире семь тысяч человек

"В Свердловской области организована доследственная проверка о возможной халатности должностных лиц миграционного отдела полиции в связи с регистрацией местным жителем в одной квартире порядка семи тысяч человек", — говорится в сообщении. Следователи проверяют миграционный отдел полиции в Свердловской области , где местный житель зарегистрировал в одной квартире около семи тысяч человек, сообщает Следственный комитет РФ Отмечается, что следователи установят все обстоятельства, опросят владельца квартиры и должностных лиц миграционного отдела полиции, а также проанализируют соответствующую документацию.