Бригада врачей будет дежурить рядом с полигоном «Ядрово»

Бригада врачей будет дежурить в Волоколамске из-за жалоб на полигон «Ядрово»

"Следующий запрос от жителей был об обязательной бригаде врачей. Нами будет направлена бригада из 12 человек узких специалистов по пульмапнологии, дерматологии. Эта бригада из областного центра (МОНИКИ — прим. ТАСС) будет работать в Волоколамске до тех пор, пока мы не завершим ликвидацию этой печальной ситуации", — сказал Воробьев. Бригада из 12 врачей МОНИКИ (Московского областного научно-исследовательского клинического института им. М. Ф. Владимирского) будет ежедневно дежурить в Волоколамском районе Подмосковья в связи с жалобами местных жителей на ухудшение состояния здоровья из-за полигона "Ядрово". Об этом сообщил журналистам губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По словам главы региона, 60 детей из разных школ Волоколамска обратились к врачам из-за жалоб на самочувствие, шестерых госпитализировали. Ранее сообщалось, что местные жители связывали ухудшение самочувствие школьников с выбросом свалочного газа с местного полигона бытовых отходов "Ядрово", который, по данным администрации муниципалитета, произошел ночью. Врачи не подтвердили пока этой связи. Губернатор днем 21 марта приезжал в Волоколамск в связи с происшествием.

Ответственным за контроль ситуации с "Ядрово" Воробьев назначил заместителя председателя правительства Александра Чупраков, который курирует экологический блок.

Согласно планам министерства экологии и природопользования Московской области, старая часть "Ядрово" будет закрыта в апреле 2018 года, ее предстоит рекультивировать. Новый сегмент полигона откроется 24 марта, будет работать как минимум до 2030 года.