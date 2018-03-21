«Коммерсантъ» отказался работать со Слуцким

Медиахолдинг РБК отозвал работающих в Госдуме сотрудников, а «Коммерсант» объявил о прекращении сотрудничества с депутатом Леонидом Слуцким и думской комиссией по этике, которая в четверг, 21 марта, рассмотрела жалобы журналисток «Дождя» и «Би-Би-Си» на домогательства со стороны Слуцкого и не нашла нарушений «поведенческих норм».

«С 21 марта РБК отзывает журналистов всех редакций (сайт, телеканал, газета, журнал), работающих над освещением деятельности Государственной Думы. Это решение принято руководством медиахолдинга в знак несогласия с заключением комиссии Госдумы по этике, которая не нашла доказательств сексуальных домогательств к российским журналисткам со стороны главы думского комитета по международным делам Леонида Слуцкого», — говорится в сообщении РБК.

В ИД «Коммерсант» выразили «удивление и разочарование» решением комиссии Госдумы по этике и заявили, что ставят точку в отношениях с Леонидом Слуцким в качестве ньюсмейкера и комиссией по этике по причине «иных этических взглядов».