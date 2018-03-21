Ещё
«Коммерсантъ» отказался работать со Слуцким
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Коммерсантъ» отказался работать со Слуцким 

Рамблер 3 часа назад
Фото: ТАСС
Медиахолдинг РБК отозвал работающих в Госдуме сотрудников, а «Коммерсант» объявил о прекращении сотрудничества с депутатом Леонидом Слуцким и думской комиссией по этике, которая в четверг, 21 марта, рассмотрела жалобы журналисток «Дождя» и «Би-Би-Си» на домогательства со стороны Слуцкого и не нашла нарушений «поведенческих норм».
«С 21 марта РБК отзывает журналистов всех редакций (сайт, телеканал, газета, журнал), работающих над освещением деятельности Государственной Думы. Это решение принято руководством медиахолдинга в знак несогласия с заключением комиссии Госдумы по этике, которая не нашла доказательств сексуальных домогательств к российским журналисткам со стороны главы думского комитета по международным делам Леонида Слуцкого», — говорится в сообщении РБК.
В ИД «Коммерсант» выразили «удивление и разочарование» решением комиссии Госдумы по этике и заявили, что ставят точку в отношениях с Леонидом Слуцким в качестве ньюсмейкера и комиссией по этике по причине «иных этических взглядов».
«Редакция ИД «Коммерсантъ» удивлена и разочарована решением комиссии Госдумы по этике, фактически отказавшейся от разбора обвинений, поступивших в адрес депутата Леонида Слуцкого, и превратившей заседание в суд над пострадавшими. Мы считаем разрушительным подход членов комиссии, для которых корпоративная этика важнее справедливости», — говорится в заявлении редакции.
Напомним, в феврале этого года несколько журналисток парламентского пула обвинили Леонида Слуцкого в сексуальных домогательствах. Двое из них — продюсер телекомпании «Дождь» Дарья Жук и корреспондент «Русской службы Би-би-си» Фарида Рустамова направили соответствующую жалобу в комиссию Госдумы по этике.
 Ещё 11 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пьяный Витас открыл стрельбу на Рублевке102
Захарова высказалась об уходе Лаврова из МИД107
«Спасите меня»: измученный Краско молит о помощи40
Найдены признаки скорой глобальной катастрофы31
«Девочка в розовом» показала губернатору «жест смерти»349
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество Другое
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение