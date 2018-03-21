Канделаки сравнила Слуцкого с «дедами-педофилами»

"Давайте уже это скажем вслух. Герои-любовники так себя точно не ведут. Они не нападают из-за угла внезапно, пошевелив пальчиками или проведя ладошкой со словами "Зайчик, звони". Поэтому очевидна нехватка женского внимания", — добавила телеведущая.

Она также отметила, что причиной такого поведения может служить нехватка женского внимания.