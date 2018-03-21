«Девочка в розовом» показала губернатору «жест смерти» 

Девочка, демонстрирующая «жест смерти» губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву, стала мемом.
В Волоколамске сотни людей собрались на стихийный митинг против полигона ТБО «Ядрово», где в ночь на 21 марта произошел выброс свалочного газа, в результате чего более 50 детей оказались в больнице с отравлением.
Во время общения губернатора Московской области Андрея Воробьева с журналистами возле Центральной районной больницы в кадре оказалась девочка в розовой куртке, которая встала перед губернатором, указала на него пальцем и провела рукой по горлу.
Вы только посмотрите на эту девочку!pic.twitter.com/OROynB1VAY— Philipp Kireev (@mynameisphilipp) 21 марта 2018 г.
Пользователи Twitter предложили выдвинуть девочку в губернаторы Подмосковья и начали посвящать ей стихи.
Позже Алексей Навальный рассказал, что девочку зовут Таня, и она посещает все митинги против свалки «Ядрово».