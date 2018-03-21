«Девочка в розовом» показала губернатору «жест смерти»

Волоколамске сотни людей собрались на стихийный митинг против полигона ТБО «Ядрово», где в ночь на 21 марта произошел выброс свалочного газа, в результате чего более 50 детей оказались в больнице с отравлением.

Во время общения губернатора Московской области Андрея Воробьева с журналистами возле Центральной районной больницы в кадре оказалась девочка в розовой куртке, которая встала перед губернатором, указала на него пальцем и провела рукой по горлу.

Вы только посмотрите на эту девочку!pic.twitter.com/OROynB1VAY— Philipp Kireev (@mynameisphilipp) 21 марта 2018 г.

Пользователи Twitter предложили выдвинуть девочку в губернаторы Подмосковья и начали посвящать ей стихи.

Настроение: девочка в розовом— Marie de Batuhtie (@marie_ensemble) 21 марта 2018 г.

жэ суи Девочка В Розовом— Епископ Варлаам (@Ruslan_Baysaev) 21 марта 2018 г.